В России предложили легализовать стритрейсинг

Телеканал «360» провел опрос и выяснил, что многие парламентарии, автолюбители и гонщики инициативу одобрили. Они считают, что экстремалы носятся по улицам, создавая угрозу, от того, что больше просто негде.

Явление стритрейсинга в России — это сложившаяся субкультура со своими участниками и зрителями, пояснил Дмитрий Свищев. Он считает, что несмотря на то, что многие его не одобряют, с его популярностью придется смириться. Поэтому нужно соблюсти как интересы горожан, так и любителей экстрима. Чтобы сделать это, необходимо легализовать стритрейсинг, превратив его в одну из дисциплин автоспорта.

«Мы должны двигаться в этом направлении. Если стритрейсеры хотят получить возможность легально заниматься спортом, надо выходить на более законные позиции», — пояснил он.