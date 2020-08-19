Глава пензенского минобра сообщил, как пройдет 1 сентября для школьников

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о том, как для школьников региона начнется учебный год.

«Провел ВКС с руководителями муниципальных органов управления по началу нового учебного года. 1 сентября пройдут торжественные линейки в школах, формат, традиционно, будет определен школой», - отметил министр в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что школьники будут учиться в очном режиме с соблюдением мер профилактики, введенных из-за пандемии коронавируса.