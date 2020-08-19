В Центробанке спрогнозировали рост нелегального кредитования

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях считает, что восстановление российской экономики после пандемии коронавируса приведет к росту организаций, которые незаконно начнут кредитовать население.

Валерий Лях отметил, что рост нелегальных кредиторов увеличится в ближайшие полтора года.

«Это тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий вперед», — цитирует его слова телеканал «360» со ссылкой на ИА «Финмаркет».

По словам специалиста, количество нелегальных кредиторов вырастет в связи с потребностями населения и изменением процедуры регулирования.

За первые шесть месяцев этого года Центробанк выявил 625 нелегальных участников финансового рынка. Большинство из них выдавали кредиты населению. На втором месте оказались ведущие незаконную деятельность форекс-дилеры, а также организаторы финансовых пирамид.