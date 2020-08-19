В Центробанке спрогнозировали рост нелегального кредитования

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Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях считает, что восстановление российской экономики после пандемии коронавируса приведет к росту организаций, которые незаконно начнут кредитовать население.
Валерий Лях отметил, что рост нелегальных кредиторов увеличится в ближайшие полтора года.
«Это тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий вперед», — цитирует его слова телеканал «360» со ссылкой на ИА «Финмаркет».
По словам специалиста, количество нелегальных кредиторов вырастет в связи с потребностями населения и изменением процедуры регулирования.
За первые шесть месяцев этого года Центробанк выявил 625 нелегальных участников финансового рынка. Большинство из них выдавали кредиты населению. На втором месте оказались ведущие незаконную деятельность форекс-дилеры, а также организаторы финансовых пирамид.