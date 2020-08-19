Одна из команд Кубка «Дизеля» снялась с турнира

Хоккейная команда «Буран» снялась с турнира Кубок «Дизеля», который проходит в Пензе.

Как сообщили в пресс-службе «Дизеля», игроки воронежского клуба получили повреждения, из-за чего в настоящее время команде не хватает минимального количества хоккеистов для заявки на матч.

Так, игры между «Дизелем» и «Бураном», которые должны были состояться 19 и 20 августа в 19:00 и 13:00, соответственно, отменены.