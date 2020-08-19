Пензенский фестиваль татарской культуры «Мост дружбы» станет многонациональным

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В Пензе прошло рабочее совещание по подготовке фестиваля «Мост дружбы».
Напомним, мероприятие пройдет в селе Засечное 22 августа в рамках областного праздника татарской культуры «Сабантуй».
«Концепция такова, что фестиваль проводится татарской культурной автономией, но на него следует пригласить и русских, и мордву и представителей других национальностей, проживающих на территории области. Мне кажется, мероприятие пройдет на высоком организационном уровне, и эта идея, которая возникла у татарской автономии, будет не только интересна, но и приживется на пензенской земле, а идею таких фестивалей захотят перенять и в других регионах», - отметил зампред областного правительства Олег Ягов.
Ранее председатель татарской национально-культурной автономии региона Жиганша Туктаров анонсировал фестиваль в сообществе соцсети Facebook. Он сообщил, что главным хедлайнером фестиваля станет народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов.