Иван Белозерцев провел деловой завтрак с руководителями предприятий региона

Несмотря на сложности, которые в связи с пандемией возникли практически во всех отраслях экономики Пензенской области за шесть месяцев 2020 года, отмечен рост экспорта на 44 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом в ходе делового завтрака с руководителями ведущих предприятий региона заявил губернатор Иван Белозерцев. На встречи также были отмечены победители Всероссийского конкурса.

За 2019 год внешнеторговый оборот Пензенской области составил свыше пятисот миллионов долларов. При этом существенно увеличился рост экспорта из нашего региона. Расширилась география, товары местных производителей - сладости, масло, мебель, специализированное оборудование и фармацевтическая продукция поставлялись почти в 90 стран мира.

Итоги прошлого года подводят на деловом завтраке главы региона с руководителями ведущих предприятий области. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, за шесть месяцев 2020-го отмечен значительный рост экспорта - на 44%. Задача на ближайшие годы - увеличить его в несколько раз. Для этого в регионе разработан целый комплекс мер поддержки бизнеса.

«Это сертификация продукции, перевод материалов на иностранный язык, продвижение сайтов. Сейчас все это очень модное направление, и мы работаем. Стоит отдельно отметить заслуги нашего центра поддержки экспорта, который признан Российским экспортным центром как очень показательный», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.

В ходе встречи также были подведены итоги всероссийского конкурса «Экспортер года». Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.