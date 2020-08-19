Иван Белозерцев провел деловой завтрак с руководителями предприятий региона

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За 2019 год внешнеторговый оборот Пензенской области составил свыше пятисот миллионов долларов. При этом существенно увеличился рост экспорта из нашего региона. Расширилась география, товары местных производителей - сладости, масло, мебель, специализированное оборудование и фармацевтическая продукция поставлялись почти в 90 стран мира.
Итоги прошлого года подводят на деловом завтраке главы региона с руководителями ведущих предприятий области. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, за шесть месяцев 2020-го отмечен значительный рост экспорта - на 44%. Задача на ближайшие годы - увеличить его в несколько раз. Для этого в регионе разработан целый комплекс мер поддержки бизнеса.
«Это сертификация продукции, перевод материалов на иностранный язык, продвижение сайтов. Сейчас все это очень модное направление, и мы работаем. Стоит отдельно отметить заслуги нашего центра поддержки экспорта, который признан Российским экспортным центром как очень показательный», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.
В ходе встречи также были подведены итоги всероссийского конкурса «Экспортер года». Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.