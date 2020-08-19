Группа хакеров из Пензы подозревается в совершении киберпреступления

В Пензе задержаны шестеро молодых людей, которых подозревают в киберпреступлении. В операции принимали участие сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

Под кадрами задержания пензенских хакеров многие интернет-пользователи, наверняка поставят «лайки». Вредоносная программа, которую они, по данным следствия, создали и распространяли, считывала данные логинов и паролей владельцев топовых страниц различных сервисов, прежде всего, популярных видеоканалов. Молодые люди меняли данные доступа, а потом продавали информацию.

Следователи установили: каждая сделка приносила хакерам порядка 22 тысяч рублей. Возраст злоумышленников - от 17 до 20 лет. Их задержали в номере отеля, улики нашли в коробке из-под пиццы.

«Программа оставалась незамеченной антивирусными средствами и позволяла без ведома пользователей незаконно копировать информацию о логинах и паролях доступа к различным интернет-сервисам», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники криминальной схемы соблюдали конспирацию – использовали виртуальные номера мобильных телефонов и общались исключительно через мессенджеры. Сейчас хакеры находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.