Мэр Пензы провел встречу с игроками пензенского «Зенита»

Array ( [temp] => +10 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
О себе игроки рассказывают коротко. Они явно хотят больше слушать, а не говорить. Главный вопрос - будут ли городские власти поддерживать футбол в целом и «Зенит» в частности?
«Планируется визит вице-премьера Чернышенко, который курирует спорт в правительстве РФ. Будем просить либо реконструкцию стадиона «Пенза», либо строительство крытого футбольного манежа», - сообщил Андрей Лузгин.
Чем популярнее будет футбол, тем большего внимания к нему со стороны детей можно ожидать. Эту теорию подтвердил прошедший в России два года назад чемпионат мира.
Взрослая команда уже сегодня начинает очередной сезон МФС «Приволжье». В составе произошли кадровые изменения - два игрока решили покинуть клуб. На смену им пришли новые. И теперь «Зенит» рвется в бой после затяжного перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями.
«Мы одними из первых вышли из режима самоизоляции. Два месяца готовились и ждали, когда начнется чемпионат. Ребята, если сказать правду, голодные», - прокомментировал главный тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.
Главный тренер ставит задачу побеждать в каждом матче. Основная же цель - вернуться в Профессиональную Футбольную Лигу. И в этом вопросе очень многое зависит от позиции городских властей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.