Мэр Пензы провел встречу с игроками пензенского «Зенита»

Сделать футбол в Пензе еще более популярным. Такую задачу поставили перед собой мэр города Андрей Лузгин и игроки пензенского «Зенита» во время встречи на территории клуба.

О себе игроки рассказывают коротко. Они явно хотят больше слушать, а не говорить. Главный вопрос - будут ли городские власти поддерживать футбол в целом и «Зенит» в частности?

«Планируется визит вице-премьера Чернышенко, который курирует спорт в правительстве РФ. Будем просить либо реконструкцию стадиона «Пенза», либо строительство крытого футбольного манежа», - сообщил Андрей Лузгин.

Чем популярнее будет футбол, тем большего внимания к нему со стороны детей можно ожидать. Эту теорию подтвердил прошедший в России два года назад чемпионат мира.

Взрослая команда уже сегодня начинает очередной сезон МФС «Приволжье». В составе произошли кадровые изменения - два игрока решили покинуть клуб. На смену им пришли новые. И теперь «Зенит» рвется в бой после затяжного перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями.

«Мы одними из первых вышли из режима самоизоляции. Два месяца готовились и ждали, когда начнется чемпионат. Ребята, если сказать правду, голодные», - прокомментировал главный тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.



Главный тренер ставит задачу побеждать в каждом матче. Основная же цель - вернуться в Профессиональную Футбольную Лигу. И в этом вопросе очень многое зависит от позиции городских властей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.