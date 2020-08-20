«Дизель» потерпел второе поражение подряд в предсезонном турнире

Пензенский «Дизель» продолжает борьбу на домашнем предсезонном турнире (0+). Однако пока похвастать нашим хоккеистам нечем. Накануне «желто-синие» потерпели второе поражение подряд. Напомним, в понедельник они уступили соперникам из Тамбова по буллитам.

Это одна из первых попыток «Дизеля», не увенчавшихся успехом. Обмен атаками между командами начался с первых секунд матча. В желании забить гол ни одна из сторон не уступала другой. Заложницей этой борьбы стала шайба, несколько раз улетавшая за пределы игровой зоны.

Постепенно инициативу в свои руки взяли гости. И на седьмой минуте первого периода смогли пробить брешь в обороне «Дизеля». Больше, вплоть до перерыва, никто не забил, но пензенские болельщики не теряли надежду.

Оставшиеся два периода новокузнецкий «Металлург» провел еще более активно. Итогом чего стал разгромный для хозяев площадки счет - 0:4. Преимущества сибиряков уже никто не отрицал, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.