Андрей Лузгин заявил, что все школы Пензы готовы к 1 сентября

Все школы Пензы к 1 сентября готовы. Об этом 19 августа во время осмотра образовательных учреждений заявил мэр города Андрей Лузгин. Напомним, новый учебный год планируется начать в традиционном очном режиме. Кстати, из бюджета города на создание всех необходимых для учащихся и педагогов условий в 2020-ом было выделено 300 миллионов рублей.

«Читательским проектом мы занимались задолго до того, как приняли участие в федеральном гранте. Один из них - «Книгу года выбирают дети» - очень успешный и популярный», - рассказала директор школы №56 города Пензы Наталья Переяслова.

Из городского бюджета школе выделили еще четыре миллиона рублей. Эти деньги пошли на систему пожарной сигнализации и безопасности, ремонт спортивного зала. Кроме того, там частично утеплили стены и заменили электропроводку. В этом году туда придут учиться 865 детей.

«Для детей ношение масок не обязательно, а для учителей - прерогатива области. 18 августа министр образования сказал, что на уровне региона принято решение: при фронтальных методах работы, то есть обычных уроках - ношение маски для учителей - необязательное требование», - сообщил начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

Маску учитель обязан будет надевать только во время индивидуальных занятий. Чтобы соблюсти все меры предосторожности потребовались дополнительные средства.

«На школы было выделено порядка 12 миллионов рублей. Все они обеспечены термометрами и дезсредствами и соответствуют требованиям Роспотребнадзора», - рассказал глава администрации города Пензы Андрей Лузгин.

Что же касается школы №56, то там установили новое ограждение с электронными замками. Однако на современную спортивную площадку обещают пускать всех желающих местных жителей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.