В Пензенской области произошло два ДТП с участием несовершеннолетних

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Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в областном центре. Там под колеса микроавтобуса попал мальчик. Ему врачи оказали помощь на месте и отпустили домой.
«Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила перехода проезжей части. Помните, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности, а в темное время суток - использовать светоотражающие элементы», - напомнила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Юлия Филатова, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.