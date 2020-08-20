В Пензенской области произошло два ДТП с участием несовершеннолетних

Сотрудники ГИБДД сообщают о двух пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Одно из них случилось в Иссе. Там несовершеннолетний водитель скутера допустил наезд молодого человека, которому 21 год. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в областном центре. Там под колеса микроавтобуса попал мальчик. Ему врачи оказали помощь на месте и отпустили домой.

«Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила перехода проезжей части. Помните, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности, а в темное время суток - использовать светоотражающие элементы», - напомнила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Юлия Филатова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.