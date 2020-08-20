В Пензе отметили Яблочный Спас

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне. В областном центре главные торжества состоялись 19 августа в Спасо-Преображенском мужском монастыре. Службу там провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Колокольный звон, извещающий о Преображении Господнем, сегодня слышен, пожалуй, в каждом российском городе. Тысячи верующих присоединяются к празднованию особой даты в православном календаре. Согласно Писанию, именно в этот день произошло явление величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе, которое показало, что в нем соединены два естества — божественное и человеческое.

«Сам смысл праздника не является таким парадным и праздничным. Он говорит о распятии Христовом. Евангельский отрывок начинается таким образом, что за шесть месяцев до этого Иисус поднялся на высокую гору и там встретился с Ветхозаветными праведниками Моисеем и Илией, и в присутствии трех учеников преобразился», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В народе праздник Преображения Господня называют также Яблочным Спасом. К этому времени в садах поспевают плоды. Прихожане в этот день для освящения несут их в храмы.

После освящения яблок с ними принято печь пироги, которыми, согласно традиции, нужно угощать родственников и соседей, часть следует отдать бедным. Кстати, по народным приметам, если такой день выдается холодным, то январь будет суровым. В Пензе эта среда выдалась солнечной и достаточно теплой, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.