В ЗакСобре поблагодарили активисток организации «Союз женщин России»

«Союз женщин России» отмечает знаменательную дату - 30 лет со дня основания. Без участия активисток этой организации не обходится практически ни одна крупная благотворительная акция. Для того, чтобы сказать спасибо за их неравнодушие, дам пригласили в большой зал Законодательного Собрания области.

Назвать этих женщин представительницами слабого пола - сложно. Они частенько выполняют серьезные и трудные задачи, а результат всегда восхищает. Это члены пензенского регионального отделения «Союза женщин России». На данныймомент организация насчитывает почти две тысячи участниц, но скоро их количество может увеличиться.



«Сейчас у нас основной упор сделан на то, чтобы собрать сильную команду. Есть свои акции, благотворительные марафоны, детские проекты. Но именно сейчас нам нужны кадры - заинтересованные женщины до 35 лет, которые хотели бы работать на благо региона в составе общественной организации», - пояснила руководитель молодежного комитета пензенского регионального отделения «Союз женщин России» Ульяна Безрукова.



На протяжении трех десятков лет «Союз женщин России» помогает семьям и детям, занимается развитием культурной, социальной и экономической сфер. Именно эти активистки в период пандемии одними из первых стали работать с пожилыми гражданами и врачами из «красной зоны».



«Этот год выдался тяжелым не только для нашей страны, но и для всего мира. Но мы научились понимать друг друга на расстоянии и чувствовать чужую боль. Мы пытаемся решить проблемы, которые есть», - сказала председатель пензенского регионального отделения «Союз женщин России» Ольга Чистякова.



За свою активную позицию и неравнодушие к жизням других члены регионального отделения получили почетные грамоты и благодарности от областных властей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.