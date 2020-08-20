Алексей Февралев рассказал, как идет работа над новым арт-объектом

У пензенцев, проживающих в центре города, появился замечательный во всех смыслах слова сосед. Пройти мимо него просто невозможно. Великан высотой семь метров обустроился на улице Московской.

Стена была серой и безликой, пока ее не увидел Алексей Февралев. Художник выбрал ее для своей новой работы. Теперь за прохожими свысока наблюдает сказочный великан. Чтобы перенести его изображение с эскиза на торец дома, пришлось проявить немалую изобретательность.

«Влез на будку, поставил туда стремянку и проектор. Только с такого расстояния можно было высветить пропорции изображения в трехметровой длине. Потом я взял тоненькую кисточку, обвел контуры и начал работать с цветом», - рассказал художник Алексей Февралев.

Прежде чем приступить к работе, художнику пришлось получить разрешение от главы городской администрации и от собственника здания. Правда, долго их убеждать не пришлось. Как признается Алексей, рисовать граффити для него - особое удовольствие.

«Я люблю работать на улице из-за того, что идет взаимодействие с аудиторией. Делаю что-то на стене и даю людям эмоции, а они дают их мне», - поделился Алексей Февралев.

Не заметить великана высотой в два этажа - практически невозможно. И, по мнению горожан, сказочный персонаж органично вписался в облик главной пешеходной улицы Пензы.

Это не просто уличное граффити, а уникальная фотозона. Когда работа над великаном будет завершена, на тротуаре обозначат места, где лучше встать и с какого ракурса вести съемку так, чтобы получалось, будто великан склоняется именно к вам.

Сам художник оценивает готовность граффити на 70%. Закончить работу он планирует в ближайшее время, чтобы в День города жителей радовал и этот уголок Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.