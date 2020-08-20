Для россиян предложили отменить налог на сдачу вторсырья

Такой законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца года. Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Канаев и Николай Валуев. Законопроект уже поддержали в Минприроды, потому что необходимость уплаты НДФЛ с дохода (на все виды мусора, кроме макулатуры) заметно ограничивает обороты сбора вторсырья.

В среднем россияне, которые продают вторсырье, ежегодно зарабатывают от 300 рублей до 120 тысяч рублей. Однако есть и те, кто занимается сбором и сдачей вторсырья целенаправленно, их доходы могут быть заметно выше, рассказал директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

В настоящее время в пунктах приема каждый год собирается около 40 млн тонн вторсырья. После отмены НДФЛ обороты могут вырасти примерно до 70 млн тонн, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.