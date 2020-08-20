Covid-19. Зарегистрирована сотая смерть в Пензенской области

В Пензенской области от коронавируса скончался еще один пациент.

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства области Дины Черемушкиной, погиб 60-летний мужчина. У него были хронические заболевания, но причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Таким образом, число погибших от коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 100 случаев.

Напомним, режим самоизоляции в регионе сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется носить маски и перчатки, а также тщательно мыть руки по возвращении домой.