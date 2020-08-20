Пензенцам показали обновленную прогулочную зону у Оборонительного вала

Утром 20 августа житель Пензы прислал в редакцию информагентства снимки, на которых запечатлел обновленную верхнюю прогулочную зону у Оборонительного вала.

«Убрали забор, теперь видно новую лестницу. Люди уже гуляют здесь, оценивают», - рассказал он.

Судя по снимкам, также на территории уже установили фонари.

Напомним, в Пензе завершаются работы по обустройству верхней прогулочной зоны в рамках благоустройства территории у Оборонительного вала. Он, а также лестница и смотровая площадка будут вписаны в единое пространство с памятником Лермонтову, историческими зданиями на улице Белинского.