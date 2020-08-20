Пензенским некоммерческим организациям выделили 13 млн рублей

По сообщению пресс-центра облправительства, из бюджета Пензенской области выделили более 13 млн рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Также им предоставили на безвозмездных и льготных условиях около 17 тысяч кв. м. помещений.

Финансирование увеличилась по линии Фонда президентских грантов. В этом году поддержку получили 22 проекта на сумму 73,7 млн рублей.

По данным Пензастата, с 2016 года число жителей региона, которые получили услуги от НКО, увеличилось на 30%. В акциях участвуют тысячи волонтеров.

«На пензенской земле появились и развиваются многие благотворительные и волонтерские проекты, доказавшие свою эффективность на уровне Приволжского федерального округа и всей России. Социально ориентированные некоммерческие организации помогают делать жизнь наших граждан лучше. Мы понимаем всю важность этой работы и продолжим поддержку», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.