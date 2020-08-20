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20.08.2020г.
Covid-19. Ученые оценили влияние музыки на больных

Covid-19. Ученые оценили влияние музыки на больных

Чт, 20.08.20 09:32
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Ученые из США выяснили, что музыка может оказывать положительное влияние на пациентов, подключенных к ИВЛ.

Кроме того, исследователи предположили, что музыка может принести пользу пациентам во время отлучения от искусственной вентиляции легких. ИВЛ при COVID-19 зачастую остается последней надеждой на спасение жизни. Однако длительное подключение к аппарату, который дышит вместо легких человека, может обернуться целым рядом последствий — людям зачастую буквально приходится заново учиться ходить, говорить и глотать, а еще дышать самостоятельно. Поэтому чем быстрее человек «отвыкнет» от помощи аппарата и сможет вновь дышать самостоятельно, тем лучше. На помощь в реабилитации таких пациентов могут прийти даже такие простые методы, как музыкальная терапия, сообщают «Известия».

«Конечно, музыка является элементом комфорта человека, может отвлечь от болезненных реалий. Позитивная музыка активирует внутренние системы получения удовольствия с выделением эндорфинов, своего рода «внутренний наркотик», - объяснил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. М.В.Ломоносова, Александр Каплан.

Фундаментальные исследования механизмов влияния музыки на мозг еще впереди, но ее благотворное действие на состояние человека отмечено не только в быту, но и при лечении различного рода недомоганий человека. Однако не всякая музыка оказывает терапевтическое воздействие. Например, наиболее значимый терапевтический эффект по снижению уровня тревожности больных на ИВЛ проявился в двух зарубежных исследованиях, где пациентам предлагали или полностью самостоятельно выбрать музыку, или список для выбора был очень велик.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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