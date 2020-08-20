Covid-19. Ученые оценили влияние музыки на больных

Кроме того, исследователи предположили, что музыка может принести пользу пациентам во время отлучения от искусственной вентиляции легких. ИВЛ при COVID-19 зачастую остается последней надеждой на спасение жизни. Однако длительное подключение к аппарату, который дышит вместо легких человека, может обернуться целым рядом последствий — людям зачастую буквально приходится заново учиться ходить, говорить и глотать, а еще дышать самостоятельно. Поэтому чем быстрее человек «отвыкнет» от помощи аппарата и сможет вновь дышать самостоятельно, тем лучше. На помощь в реабилитации таких пациентов могут прийти даже такие простые методы, как музыкальная терапия, сообщают «Известия».

«Конечно, музыка является элементом комфорта человека, может отвлечь от болезненных реалий. Позитивная музыка активирует внутренние системы получения удовольствия с выделением эндорфинов, своего рода «внутренний наркотик», - объяснил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. М.В.Ломоносова, Александр Каплан.

Фундаментальные исследования механизмов влияния музыки на мозг еще впереди, но ее благотворное действие на состояние человека отмечено не только в быту, но и при лечении различного рода недомоганий человека. Однако не всякая музыка оказывает терапевтическое воздействие. Например, наиболее значимый терапевтический эффект по снижению уровня тревожности больных на ИВЛ проявился в двух зарубежных исследованиях, где пациентам предлагали или полностью самостоятельно выбрать музыку, или список для выбора был очень велик.