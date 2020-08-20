Пензенцы насладились работой нового светомузыкального фонтана. ВИДЕО

Житель Пензы прислал в редакцию информационного агентства несколько видеороликов, снятых вечером 19 августа. На них мужчина запечатлел работу обновленного фонтана в центре города.

«Фонтан тестируют. Я мимо проходил, увидел», - пояснил пензенец.

Также он показал, как выглядит площадь, где ведут работы по благоустройству.

Напомним, согласно проекту, новый фонтан состоит из трех частей, две сухие обрамляют центральную чашу с водной зоной. Общая длина фонтана – более 50 метров, при производстве использовали гранит. Вокруг фонтана разместят зоны отдыха для взрослых и детей, будет обеспечен безбарьерный доступ по всей территории. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе посещения объекта поставил задачу завершить работы к 25 августа.

Список композиций, которые будут транслироваться на Фонтанной площади, можно посмотреть ЗДЕСЬ.