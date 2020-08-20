Пензенские бизнесмены выйдут на мировые рынки благодаря «Экспортному форсажу»

В Пензе для малого и среднего бизнеса стартовала программа «Экспортный форсаж», которая продлится до ноября. Благодаря ей предприниматели смогут вывести свою продукцию на мировой уровень без возможных рисков и лишних затрат.

В программе принимают участие 10 пензенских компаний, которые, по словам руководителя Центра поддержки экспорта Пензенской области Александры Бессоновой, прошли тщательный отбор. Они занимаются производством мебели, биологически активных добавок, продуктов питания, спортивной одежды и высокотехнологичного оборудования.

«Экспортный форсаж» реализуется нами первый год. Мы входим в пилотный проект в числе 20 регионов. Он предназначен для уже более зрелого бизнеса. Участники проходят очень серьезный отбор. Они проверяют не только свою экспортную способность, но и барьеры для продукции – понимают, куда можно отправлять свои товары, а куда нельзя», - уточнила руководитель.

Среди участников оказались компании, которые, как объяснила Александра Бессонова, делятся на три категории: те, что уже экспортируют и хотят расширить какие-то рамки, те, что хорошо работают на российском рынке и чувствуют в себе силы выйти на заграничные площадки, а также те, что осуществляли разовые поставки за границу и хотят основательно закрепиться за рубежом.

Одной из тех, что уже экспортирует, стала компания по производству межкомнатных дверей и фрез. Участница программы, работник организации Анастасия Сорокина рассказала, что пензенская фирма уже сотрудничает с Казахстаном и планирует идти дальше - руководство нацелилось на Чехию.

«Наша компания участвует в «Экспортном форсаже» для того, чтобы получить, в первую очередь, знания. Программа - очень интересная, здесь есть теория и практика. Причем много именно практики, мы прорабатываем все на собственных примерах. Плюс полезно общение с другими компаниями, можно почерпнуть что-то новое и у них», - поделилась девушка.

В рамках проекта - действительно мало теории, как правило, все привязывается к проекту компании. Александра Бессонова сообщила, что в рамках составления экспортной стратегии руководство фирмы выбирает три страны, в которые оно хочет поставлять свою продукцию.

«Это своеобразный марафон для экспортеров. Они два дня учатся очно, потом их ждут две недели межмодульного периода - они работают с наставниками, трекерами (кураторами) и делают домашнее задание, например, готовят презентационные материалы, а мы помогаем их перевести на иностранный язык. Каждый модуль направлен на совершенствование какого-то аспекта проекта: маркетинг, финансы, таможенное оформление, получение господдержки под проект. Мы надеемся, что к концу «Экспортного форсажа» компании приобретут новые контракты на новых рынках», - добавила руководитель.

Первую встречу провела федеральный тренер школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) Елена Герчикова. Участники смогли проработать основные инструменты для выхода на мировой рынок, оценили риски, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта, и узнали, как можно их избежать.

«Одним из важнейших аспектов курса является то, что участники хотят получить комплексную информацию по тем мерам господдержки, которые существуют, потому что на самом деле их огромное множество. Мы помогаем понять, на каком из конкретных этапов какую меру поддержки могут получить экспортеры», - отметила Елена Герчикова.

Стоит отметить, что программу разработала и реализует Школа экспорта РЭЦ совместно с Центром поддержки экспорта Пензенской области в рамках соглашения, подписанного в июне 2020 года. Участие – бесплатное, финансирование поступает за счет нацпроекта «Акселерация субъектов малого и среднего бизнеса», инициируемого президентом.

Напомним, Центр поддержки экспорта входит в структуру Фонда поддержки предпринимательства, который появился в 2019 году, в него также входят Центр поддержки предпринимательства, и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Кроме того, в Пензе открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». В нем предприниматели смогут получить все виды поддержки в режиме «одного окна». Узнать о том, как стать бизнесменом в несколько шагов, можно здесь.

Узнать подробную информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства по линии экспорта, а также как записаться на мероприятия, можно по телефону 23-51-68. Кроме того, анонсы можно посмотреть на сайтах Фонда mbpenza.ru и Центра поддержки экспорта export.mbpenza.ru.