В Пензенской области жестко разбился внедорожник. Видео

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В Пензенской области произошла серьезная авария. Пользователи сообщили о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте».
«ДТП перед Саловским постом. Время - 17:00», - пояснил подписчик вечером 19 августа.
Он поделился видеороликом, на котором запечатлено случившееся. Судя по кадрам, разбился внедорожник – автомобиль сильно помят. По словам очевидца, иномарка столкнулась с «КАМАЗом», но на видео грузовик не попал.
На месте работали сотрудники полиции.
Официальной информации о ДТП нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.