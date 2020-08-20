В Пензенской области жестко разбился внедорожник. Видео

В Пензенской области произошла серьезная авария. Пользователи сообщили о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте».

«ДТП перед Саловским постом. Время - 17:00», - пояснил подписчик вечером 19 августа.

Он поделился видеороликом, на котором запечатлено случившееся. Судя по кадрам, разбился внедорожник – автомобиль сильно помят. По словам очевидца, иномарка столкнулась с «КАМАЗом», но на видео грузовик не попал.

На месте работали сотрудники полиции.

Официальной информации о ДТП нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.