Пензенцам рассказали, где можно получить карту «Забота»

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Карта «Забота» дает возможность получить скидку во многих магазинах местных и федеральных сетей, аптеках, медцентрах и других объектах рынка.
Получить карту могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет, а также многодетные семьи. Для этого достаточно предъявить паспорт и удостоверение многодетной матери.
Если горожанин не может получить карту лично, забрать ее сможет его представитель, предъявив указанные документы.