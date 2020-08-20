Пензенцам рассказали, где можно получить карту «Забота»

В МФЦ (многофункциональные центры) Пензы уже на следующей неделе начнут выдавать соцкарты со скидкой на товары и услуги, рассказали в пресс-центре правительства региона.

Карта «Забота» дает возможность получить скидку во многих магазинах местных и федеральных сетей, аптеках, медцентрах и других объектах рынка.

Получить карту могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет, а также многодетные семьи. Для этого достаточно предъявить паспорт и удостоверение многодетной матери.

Если горожанин не может получить карту лично, забрать ее сможет его представитель, предъявив указанные документы.