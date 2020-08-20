В Верхнем Ломове пожар унес жизнь человека

В селе Верхний Ломов Пензенской области при пожаре погиб мужчина.

О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Трагедия произошла вечером 19 августа в Нижнеломовском районе.

В селе Верхний Ломов на улице Московской загорелся двухквартиный жилой дом. Огонь уничтожил стены, потолок и кровлю на площади 20 кв. м. В результате пожара погиб хозяин одной из квартир – 41-летний мужчина. Причины пожара устанавливаются.

Пензенцев просят осторожнее обращаться с огнем, следить за исправностью проводки и не оставлять без присмотра газовую плиту и электроприборы.