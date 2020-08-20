Стало известно число зараженных коронавирусом в Пензенской области на 20 августа

Таким образом, в регионе за весь период наблюдения – 7 495 заразившихся коронавирусом. Из них 7 137 человек уже выздоровели, десять скончались.

В России общее число больных составило 942106 человек, активных случаев - 170 494. Прирост за последние сутки составил 10899. За все время вылечились 4 785, умерли 16 099 пациентов.

Чтобы не заразиться, необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и тщательно следить за гигиеной.