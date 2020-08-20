Пензенцы борются за жизнь котенка, лапки которого сгрызли крысы

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о чудовищных травмах маленького котенка, на которого напали крысы.

Малыша назвали Каспером. Волонтеры отмечают, что он очень слаб.

«Котенок лишился двух конечностей из-за крыс, которые сгрызли лапки маленькому беззащитному существу. Малыш сильно обезвожен, может быть, именно поэтому он не смог сбежать от зубов своего врага. Первый раз мы видим такие травмы, наши врачи предположили именно такой вариант происхождения ран, который поверг нас в шок», - сообщили они в группе соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время сотрудники центра занимаются лечением Каспера. Две травмированные лапки находятся с одной стороны, что в дальнейшем будет усложнять его движения. Однако волонтеры не опускают руки и верят, что пушистик поправится.

Узнать, как помочь Касперу выздороветь, можно здесь.