Стало известно, как вычислить мошенников по номеру телефона

Специалист подчеркнул, что не стоит отвечать на звонки с номеров, которые начинаются 8-809, так как это маркер номера платных услуг. Также лучше игнорировать звонки с коротких городских номеров, которые начинаются не с +7, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Прайм».

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — сказал Антон Куканов.

Эксперт добавил, что есть специальные приложения, которые помогут определить, кому принадлежит номер. База этих программ пополняется за счет пользователей, которые делятся своими подозрениями о том или ином номере. Эти же приложения помогут избавиться от назойливых предложений пройти соцопрос или взять кредит в банке.