Пензенской области выделили почти 176 млн для выплат классным руководителям

Пензенская область получит из федерального бюджета деньги на ежемесячные выплаты классным руководителям.

Так, документ уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что дополнительное финансирование потребовалось из-за возрастания числа классных руководителей.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, Пензенская область получит для этих целей 175 634,1 млн рублей.

Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей.

Напомним, решение о выплатах принято по поручению президента РФ. Классные руководители будут получать ежемесячно по пять тыс. рублей дополнительно. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации.