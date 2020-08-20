Российские туристы скупают билеты в закрытые из-за Covid-19 страны

Из-за пандемии коронавируса многие страны все еще не открыли свои границы, однако некоторых россиян это не останавливает.

Туристы начали активно скупать билеты по еще не открытым международным направлениям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Лидерами таких продаж через порталы российских агрегаторов стали перелеты в Черногорию, Белоруссию, Армению и на Бали. При этом, покупая такие билеты, россияне фактически кредитуют авиакомпании. В том случае, если авиасообщение с этими странами не откроется до конца года, то граждане могут остаться как без перелета, так и без денег. Авиакомпании в отсутствие ликвидности вместо денег могут предоставить ваучер, по которому вернуть средства можно будет только через три года.

Отмечается, что в ФАС уже обращали внимание на эту ситуацию, но конкретных действий пока не было предпринято.