Сергей Казаков празднует день рождения

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Сегодня Сергей Владимирович принимает поздравления от близких, коллег, общественников, журналистов. Информагентство «Пенза-Пресс» присоединяется к ним и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов.
Сергей Казаков родился 20 августа 1966 года в Саратове.
В 1987 году он окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова (курс народной артистки России Р. И. Беляковой) и три года работал в Смоленском областном театре драмы.
В Пензенский областной драматический театр пришел в 1990 году, где вскоре занял в труппе место молодого характерного героя.
С 1996 года являлся автором и ведущим телепрограммы «Клуб Фигаро». В 2005 году Сергею Казакову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России», в 2010-м он стал художественным руководителем Пензенского областного драматического театра.
Сергей Владимирович является президентом Международного фестиваля региональных театров России и стран СНГ «Театральный дивертисмент», проходящего в Израиле с 2011 года. В 2011-2015 годах он был членом Общественной палаты Пензенской области, в 2012-2017-ом - доверенным лицом Президента России.
С июня 2015 по сентябрь 2017 являлся депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, с 22 февраля 2019 года избран сопредседателем Пензенского регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Также с января 2017 года Сергей Казаков преподает в Московском институте театрального искусства, он - доцент по кафедре «Мастерство актера», мастер курса на специальности «Актерское искусство» факультета драматических искусств.