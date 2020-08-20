Сергей Казаков празднует день рождения

20 августа свой день рождения празднует художественный руководитель Пензенского драматического театра, заслуженный артист России Сергей Казаков. Ему исполняется 54 года.

Сегодня Сергей Владимирович принимает поздравления от близких, коллег, общественников, журналистов. Информагентство «Пенза-Пресс» присоединяется к ним и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов.

Сергей Казаков родился 20 августа 1966 года в Саратове.

В 1987 году он окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова (курс народной артистки России Р. И. Беляковой) и три года работал в Смоленском областном театре драмы.

В Пензенский областной драматический театр пришел в 1990 году, где вскоре занял в труппе место молодого характерного героя.

С 1996 года являлся автором и ведущим телепрограммы «Клуб Фигаро». В 2005 году Сергею Казакову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России», в 2010-м он стал художественным руководителем Пензенского областного драматического театра.

Сергей Владимирович является президентом Международного фестиваля региональных театров России и стран СНГ «Театральный дивертисмент», проходящего в Израиле с 2011 года. В 2011-2015 годах он был членом Общественной палаты Пензенской области, в 2012-2017-ом - доверенным лицом Президента России.

С июня 2015 по сентябрь 2017 являлся депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, с 22 февраля 2019 года избран сопредседателем Пензенского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Также с января 2017 года Сергей Казаков преподает в Московском институте театрального искусства, он - доцент по кафедре «Мастерство актера», мастер курса на специальности «Актерское искусство» факультета драматических искусств.