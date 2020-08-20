Пензенцы привезли 5 медалей соревнований по автоспорту

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Пензенцы завоевали пять наград открытого кубка Тамбовской области по автомобильному спорту.
15 августа спортсмены состязались в дисциплине автокросс в шести километрах от Тамбова. Соревнования проходили в категориях Super-1600, Д2-Н и Д2-Классика.
Пензенский пилот Сергей Гарин выиграл заезд в классе Д2-Классика, третье место в той же категории занял Андрей Лягин. В классе Super-1600 второе и третье места заняли Николай Мяготин и Сергей Самсонов , а Александр Скоробогатов из Нижнего Ломова взял серебро в категории Д2-Н.