Пензенцы привезли 5 медалей соревнований по автоспорту

15 августа спортсмены состязались в дисциплине автокросс в шести километрах от Тамбова. Соревнования проходили в категориях Super-1600, Д2-Н и Д2-Классика.

Пензенский пилот Сергей Гарин выиграл заезд в классе Д2-Классика, третье место в той же категории занял Андрей Лягин. В классе Super-1600 второе и третье места заняли Николай Мяготин и Сергей Самсонов , а Александр Скоробогатов из Нижнего Ломова взял серебро в категории Д2-Н.