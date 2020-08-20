Стало известно, где в Пензенской области нашли новых пациентов с Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе на 20 августа.

Так, в области коронавирус подтвердился еще у 47 человек. 39 из них живут в Пензе, четыре – в Шемышейском районе, по два – в Тамалинском и Городищенском районах.

Среди пациентов есть четыре ребенка в возрасте от 10 до 14 лет.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 61079 человек, а в лабораториях лечебной сети – 159400», - добавила пресс-секретарь.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения.