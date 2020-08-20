В Пензе произошло ДТП с участием велосипедиста

Недалеко от пензенского автовокзала сбили велосипедиста. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

«Автовокзал (шашлычная), сбили велосипедиста. Время - 11:10», - сообщил подписчик и приложил фото.

Судя по фотографии, Opel Astra попал в ДТП, сбив велосипедиста. Критичных повреждений автомобиля замечено не было. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.