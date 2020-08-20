Пензенские следователи проверят причины гибели сельчанина в огне

По данным следствия, вечером 19 августа около 20:00 в квартире жилого дома на ул. Московской в селе Верхний Ломов произошел пожар. О возгорании сообщили соседи. После тушения огня около выхода из жилища было обнаружено тело хозяина дома.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме незначительных следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в коридоре квартиры, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. Точная причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки.