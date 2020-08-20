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20.08.2020г.
«Дамате» разрабатывает в Пензенской области «Стратегию устойчивого развития»

«Дамате» разрабатывает в Пензенской области «Стратегию устойчивого развития»

Чт, 20.08.20 12:27
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Крупный сельскохозяйственный холдинг в числе первых российских компаний АПК группа компаний «Дамате» приступила к разработке «Стратегии устойчивого развития» по образцу крупных западных компаний. Принять ее и приступить к реализации планируют до конца 2020 года.

Отмечается, что это долгосрочная программа с перечнем конкретных мероприятий, которые будут направлены на улучшение показателей в социальной, экономической и экологической сферах. «Дамате» станет одним из немногих российских агрохолдингов, планирующих запуск стратегии по образцу лучших западных компаний.

В «Дамате» уверены, что эта программа позволит быть более эффективными, соответствовать лучшим мировым практикам. Кроме этого, постановка конкретных целей позволит масштабировать уже существующие экономические, социальные и экологические инициативы и сделать эти приоритеты неотъемлемой частью ежедневной деятельности всех подразделений компании.

Специалистам компании и экспертам в ближайшее время предстоит разработать целый комплекс новых документов, регулирующих подход «Дамате» к устойчивому развитию, каждый из которых определяет «точки роста» и процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках конкретной предметной области. Действие стратегии распространится на Пензенскую и Тюменскую области — те регионы России, где «Дамате» является лидером рынка и развивает производство и переработку индейки, молочное животноводство и переработку молока.

Планируется, что все намеченные мероприятия стратегии будут реализованы в течение трех лет.

«Текущая деятельность и само лидерство компании на рынке естественным образом привели нас к необходимости более глубокой работы в области устойчивого развития. Мы стремимся укрепить позиции компании в области корпоративной и социальной ответственности», — сказал генеральный директор и соучредитель ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Напомним, в сентябре 2015 года Генеральная ассамблея ООН приняла глобальную повестку в области устойчивого развития до 2030 года. Программа ООН направлена на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия. Для достижения этих целей необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Стратегия ГК «Дамате» будет основана на 17-ти глобальных целях устойчивого развития ООН, по которым компания может внести наиболее значимый вклад.

На сегодняшний день в компании проведен внутренний аудит. Его результаты показали, что большой объем работ в этом направлении уже проведен, а часть задач и целей интегрированы в текущую деятельность «Дамате» и соответствуют целям Программы ООН в области устойчивого развития.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Дамате"
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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
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24.07.2020 14:20
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