УЕФА обсудили возможность постепенного возвращения болельщиков на трибуны

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций появилась информация о видеоконференции с генеральными секретарями 55 национальных ассоциаций Европы. На заседании обсудили возможность постепенного возвращения фанатов на трибуны стадионов.

«УЕФА в сотрудничестве с органами здравоохранения и властями изучает возможность и последствия возвращения болельщиков на стадионы в матчах УЕФА среди клубов и сборных. Сегодняшняя встреча прошла в рамках этого процесса консультаций», - написано на сайте.

Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что прежде, чем пустить болельщиков на матчи Лиги Нации, которые стартуют уже вначале следующего месяца, нужно провести тестовые игры. Было предложено сделать таковым финал Суперкубка УЕФА, который пройдет 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Венгрии.

Также Союз призвал ассоциации обратиться к правительствам стран, чтобы создать для футболистов международные коридоры.

Напомним, на данный момент плей-офф международных Европейских турниров проводится без зрителей и на нейтральных стадионах. В России же с 1 августа матчи Премьер-Лиги могут посещать 50% болельщиков от общей вместимости стадиона.