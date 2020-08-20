Какие вопросы задают работодатели на собеседовании чаще всего

Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, что чаще всего спрашивают работодатели на собеседованиях.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT и результаты исследования сервиса Superjob, лидирует вопрос об опыте работы потенциального сотрудника (14%). На втором месте - вопросы о причинах ухода с предыдущей должности и личных достижениях, о чем спрашивают 6% руководителей.

Личные достоинства и недостатки интересуют 5% работодателей, 4% задают вопрос о мечтах и целях, столько же спрашивают о желаемом уровне зарплаты, идеальной работе и выборе конкретной компании.

В списке впервые появился вопрос о перечислении любимых и нелюбимых обязанностей. Об этом спрашивают 3% работодателей. Столько же интересуются ожиданиями потенциального работника и его рассказом о себе. 2% представителей организаций спрашивают о хобби и просят показать свои умения в сложной ситуации.

Всего в исследовании участвовали сотрудники 500 компаний, работающих в разных регионах России.