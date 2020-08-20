В Пензенской области прошел семинар по благоустройству районов

Как доложил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, региональный проект охватил все городские округа и районы. Работы по благоустройству ведутся в 36 муниципалитетах, где обустраиваются 72 объекта. В их число входит 29 дворовых территорий и 43 общественных пространства. Четыре объекта из общего числа реконструируются на сэкономленные регионом средства. На реализацию указанных мероприятий из бюджета области потратят 393,9 млн рублей.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что такие семинары планируется провести и в других муниципальных образованиях.

«Работы по благоустройству, созданию комфортной городской среды идут во всех районах области. Результаты хорошие, лидерам надо делиться опытом», - пояснил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что качество работ необходимо жестче контролировать, и в случае выявления недочетов предъявлять претензии подрядчикам.