Пенсионер из Башмаковского района влез в кредиты и отправил аферистам 850 тыс руб

62-летний житель Башмаковского района Пензенской области поверил мошенникам и оформил на себя и своих родственников несколько кредитов.

Пенсионер рассказал полицейским следующее: ему позвонил незнакомец и назвался сотрудником внутрибанковой службы безопасности. Он сообщил, что на имя собеседника неизвестные пытаются оформить кредит, из-за он начинает внутрибанковское расследование. Звонивший добавил, что у сельчанина есть деньги на карте, которые нужно снять. Он так и поступил. 44 тысячи рублей мужчина перевел на чужой номер. Затем ему позвонили снова и сказали, что для проведения расследования заявителю нужно взять несколько кредитов. Все это время аферист находился на связи и раздавал указания, куда и как нужно перевести средства.

Затем сельчанину заявили, что этих денег недостаточно, поэтому нужно оформить кредиты на своих родственников. Пенсионер вместе с женой послушали дельца и сделали все, как он сказал.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 850 тысяч рублей. По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой проводится проверка, пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя верить подобным сообщениям. Настоящие сотрудники банка не будут говорить о подозрительных операциях, так делают только мошенники. Тем более, не нужно брать кредиты и перечислять деньги по указаниям незнакомцев.