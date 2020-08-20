Погода не порадует пензенцев в пятницу

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 21 августа.
Так, в пятницу в регионе будет небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до отметки в 4-9 градусов тепла, днем прогреется до +22 градусов.
Неблагоприятных погодных явлений на территории области не ожидается.