Пензенский областной педагогический форум начал свою работу

20 августа начал свою работу педагогический форум «Системное развитие регионального образования: реалии и новые возможности в Пензенской области» (18+).

Его участники в течение трех дней будут делиться опытом друг с другом на дискуссионных площадках, обсуждать лучшие педагогические практики и проекты. Форум проходит на базе минобра области и Института регионального развития.

«Мы подводим итоги работы в ушедшем учебном году и строим планы на новый учебный год, стратегию на будущее системы образования», - отметил министр образования области Александр Воронков.

Также в режиме онлайн начал работу цифровой марафон «Управление изменениями в образовании: новые возможности в условиях реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ.

На его площадках выступят специалисты органов управления образованием, методических служб, руководители дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, представители вузов, педагоги - лидеры региональной системы образования, классные руководители, отметили в пресс-службе министерства.

Также в рамках форума была запущена цифровая выставка «Достижения и перспективы развития региональной системы образования», а 21 августа на интенсиве «Шпаргалка для педагогов» будут представлены лучшие педагогические практики. Форум завершится 25 августа подведением итогов на очном пленарном заседании.