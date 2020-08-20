Престарелая пензячка не смогла прожить на пенсию и подала алименты на сына

Железнодорожным районным судом Пензы рассмотрели гражданское дело по иску 72-летней пенсионерки о взыскании алиментов на ее содержание с сына.

Женщина сообщила, что ее пенсии не хватает на то, чтобы оплатить коммуналку, купить продукты, одежду и лекарства. Кроме того, она является нетрудоспособной, тяжело болеет и нуждается в постоянном уходе. Сын, который, по ее словам, живет вместе с ней, не помогает матери.

Отмечается, что пенсионерка не была лишена родительских прав, воспитывала ребенка одна.

«Ответчик уклоняется от ее содержания в добровольном порядке, хотя достаточно обеспечен, имеет постоянное место работы и стабильный доход. Он не женат, детей не имеет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась с иском в суд, в котором просила взыскать с сына алименты в размере 11 000 руб., начиная с 20 июля 2020 года по 20 июля 2025-го. Сын признал требования.

Решение в законную силу не вступило.