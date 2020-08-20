В Пензе прокуратура выявила незаконные отказы на выплаты пособий на детей

Прокуратура Ленинского района г. Пензы проверила, добросовестно ли выплачивались пособия семьям с детьми от трех до семи лет.

Так, ведомство выявило незаконные отказы, а также нарушения сроков рассмотрения заявлений. Кроме того, некоторым получателям не сообщили о приостановлении выплаты.

По результатам проверки начальнику Социального управления города Пензы внесено представление. Им были приняты меры к устранению и недопущению нарушений.