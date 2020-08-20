В Пензе прокуратура выявила незаконные отказы на выплаты пособий на детей

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
Прокуратура Ленинского района г. Пензы проверила, добросовестно ли выплачивались пособия семьям с детьми от трех до семи лет.
Так, ведомство выявило незаконные отказы, а также нарушения сроков рассмотрения заявлений. Кроме того, некоторым получателям не сообщили о приостановлении выплаты.
По результатам проверки начальнику Социального управления города Пензы внесено представление. Им были приняты меры к устранению и недопущению нарушений.