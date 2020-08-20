Лузгин проверил готовность нескольких школ к новому учебному году

Мэр Пензы Андрей Лузгин проверил готовность школ и детских садов к новому учебному году.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в 2020 году на капитальный и текущий ремонты, разработку проектно-сметной документации, монтажные работы, приобретение оборудования для образовательных учреждений направили около 300 млн рублей.

«Мы готовим образовательные учреждения к 1 сентября, по состоянию на сегодняшнюю дату все школы приняты. На большинстве объектов текущий ремонт, который мы планировали провести в этом году, завершен», – отметил Андрей Лузгин.

Отмечается, что несколько школ участвовало в федеральных и региональных грантах, на эти деньги идет обновление компьютерной техники, мебели и оборудования для организации учебного процесса. Также для ребят полностью подготовили учебники.

Мэр посетил школу №56 на улице Рахманинова, где создан коворкинг-центр и музей космонавтики. Там отремонтировали кабинеты, смонтировали охранную сигнализацию, проводят электромонтажные работы, завершается текущий ремонт спортивного зала и другие работы. На территории идет замена ограждения. На это в бюджете города предусмотрено 4,6 млн рублей, из них часть средств – по наказам избирателей.

После Андрей Лузгин осмотрел детский сад №19 и гимназию №13. Также он рассказал о мерах, которые будут предприняты в образовательных учреждениях по профилактике заболеваемости коронавирусом.

«На школы выделено порядка 12 миллионов рублей – все учебные заведения обеспечены термометрами, дезсредствами, средствами для обработки рук, мобильными обеззараживателями помещений и соответствуют требованиям Роспотребнадзора», – пояснил он.

Начальник управления образования города Юрий Голодяев уточнил, что детям носить маски не обязательно.



