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20.08.2020г.
Сосновоборцы рассказывают чиновникам о проблемах в соцсетях

Сосновоборцы рассказывают чиновникам о проблемах в соцсетях

Чт, 20.08.20 13:25
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Проблемы местного характера в Сосновоборском районе Пензенской области решаются, в том числе, после общения администрации и жителей в социальных сетях. Сосновоборцы рассказывают в пабликах о ситуациях, требующих незамедлительного вмешательства властей, или задают чиновникам вопросы. В свою очередь, органы местного самоуправления принимают соответствующие меры, а также консультируют граждан по интересующим их темам.

Например, в официальной группе регионального правительства «Пензенская область» в социальной сети «Одноклассники» пользователь Гульнара А. поинтересовалась: «Что в Сосновоборском районе положено многодетным?». Администрация Сосновоборского района опубликовала исчерпывающий ответ: «Добрый день. В Сосновоборском районе многодетным семьям положены следующие выплаты: ежемесячная денежная выплата от 6 до 18 лет в размере 580 рублей; ежегодная денежная выплата до 6 лет в размере 610 рублей; ежемесячное пособие от 0 до 18 лет в размере 316 рублей, ежемесячная выплата от 3 до 18 лет в размере 560 рублей, ежемесячная выплата от 3 до 7 лет в размере 4908 рублей».

Руслан Я. в социальной сети Instagram пожаловался, что «участок дороги от [рабочего поселка] Сосновоборска до [села] Маркино [Сосновоборского района] развалился уже давным-давно, больше 20 лет нормального ремонта дорога точно не видела и напоминает стиральную доску». Администрация Сосновоборского района сообщила пользователю, как поэтапно указанный им участок автомобильной дороги будет отремонтирован.

«В рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «р.п. Сосновоборск – с. Нижний Мывал» протяженностью 6,18 км до поворота на с. Маркино; ремонт данного участка автодороги планируется осуществить до 1 октября 2020 года, – отмечалось в посте муниципалитета. – Ремонт автомобильной дороги «р.п. Сосновоборск – с. Нижний Мывал – с. Маркино» протяженностью 22,522 км в связи с малой транспортной нагрузкой будет осуществлен поэтапно до 2024 года. В 2020 году будет разработана проектно-сметная документация, и, начиная с 2021 года, поэтапно будет производиться ремонт дороги».

Достоверную информацию и квалифицированные ответы от специалистов любой пользователь соцсетей всегда может получить через официальные публичные страницы и аккаунты администрации Сосновоборского района:

- «ВКонтакте» (https://vk.com/club186112452);

-«Одноклассники» (https://ok.ru/group/56582060048403);

- Instagram (https://www.instagram.com/adminsosn/);

- Twitter (https://twitter.com/vladimiredalov).

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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