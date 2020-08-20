Пензенцам рассказали, какие справки нужны малышу для возвращения в детсад после перерыва

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Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала, какие справки нужно иметь ребенку для возвращения в детский сад после долгого перерыва.
По ее словам, если малыш не посещал садик больше месяца, для того чтобы вернуться, ему нужно иметь: заключение педиатра о состоянии здоровья, справку об отсутствии инфекционных заболеваний, справку об отрицательном результате мазка на энтеробиоз.
«Все справки действительны в течение трех дней. Их можно получить в поликлинике по месту жительства», - резюмировала Марина Воробьева.