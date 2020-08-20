В Китае признали безопасной российскую вакцину от коронавируса

Чжун Наньшань надеется, что клинические испытания вакцины завершатся успешно. Он поздравил Москву с регистрацией препарата.

Отмечается, что первая в мире вакцина от коронавируса появилась благодаря сотрудникам Центра имени Гамалеи, которые разработали ее совместно с Российским фондом прямых инвестиций. «Спутник V» представляет собой раствор, который вводят пациенту внутримышечно. Инъекции предлагают делать в два этапа и с перерывом в три недели. В Минздраве пояснили, что так формируется длительный иммунитет — сроком до двух лет.

Заявки на приобретение вакцины уже подали более чем 20 стран.