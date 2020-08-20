В Китае признали безопасной российскую вакцину от коронавируса

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Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань назвал разработанную российскими учеными вакцину безопасной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.
Чжун Наньшань надеется, что клинические испытания вакцины завершатся успешно. Он поздравил Москву с регистрацией препарата.
Отмечается, что первая в мире вакцина от коронавируса появилась благодаря сотрудникам Центра имени Гамалеи, которые разработали ее совместно с Российским фондом прямых инвестиций. «Спутник V» представляет собой раствор, который вводят пациенту внутримышечно. Инъекции предлагают делать в два этапа и с перерывом в три недели. В Минздраве пояснили, что так формируется длительный иммунитет — сроком до двух лет.
Заявки на приобретение вакцины уже подали более чем 20 стран.