Пензенские полицейские освежили свои знания по оказанию первой помощи

Стражи правопорядка одними из первых прибывают на места чрезвычайных происшествий. Порой от их умения своевременно и правильно оказать первую помощь зависят жизни пострадавших.

Так, сотрудники полиции отработали приемы проведения сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, иммобилизации при переломах конечностей под контролем преподавателя на манекенах-тренажерах.

Правоохранители отметили, что полученные умения по спасению жизни и здоровья могут пригодиться не только в период несения службы, но и в повседневной жизни, пояснили в пресс-службе регионального минздрава.