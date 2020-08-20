Пензенские полицейские освежили свои знания по оказанию первой помощи

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20 августа полицейские прошли обучающий курс на базе центра медицины катастроф Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.
Стражи правопорядка одними из первых прибывают на места чрезвычайных происшествий. Порой от их умения своевременно и правильно оказать первую помощь зависят жизни пострадавших.
Так, сотрудники полиции отработали приемы проведения сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, иммобилизации при переломах конечностей под контролем преподавателя на манекенах-тренажерах.
Правоохранители отметили, что полученные умения по спасению жизни и здоровья могут пригодиться не только в период несения службы, но и в повседневной жизни, пояснили в пресс-службе регионального минздрава.