Смертность от коронавируса в Пензенской области – менее 1,5%

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
Согласно данным, предоставленным Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пензенской области за прошедшую неделю показатель смертности достиг 1,33%.
Это пятый показатель по Приволжскому Федеральному округу. На 20 августа в регионе выявили 7495 случаев Covid-19, за неделю скончались 7 человек. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 100 жителей области.
В Приволжском федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших зафиксирован в Пермском крае - 2,68%, Нижегородской области – 1,68%, Самарской области – 1,57%. Самый низкий процент летальности сохраняется в Башкирии – 0,36%.
Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 16 099. Показатель смертности по России - 1,71%, по ПФО – 1,17%.