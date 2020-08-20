Смертность от коронавируса в Пензенской области – менее 1,5%

Согласно данным, предоставленным Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пензенской области за прошедшую неделю показатель смертности достиг 1,33%.

Это пятый показатель по Приволжскому Федеральному округу. На 20 августа в регионе выявили 7495 случаев Covid-19, за неделю скончались 7 человек. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 100 жителей области.

В Приволжском федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших зафиксирован в Пермском крае - 2,68%, Нижегородской области – 1,68%, Самарской области – 1,57%. Самый низкий процент летальности сохраняется в Башкирии – 0,36%.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 16 099. Показатель смертности по России - 1,71%, по ПФО – 1,17%.