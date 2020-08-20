Пензенский электросварщик погиб на работе

В Пензе следователи проводят проверку по факту смерти 41-летнего мужчины на производстве.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла вечером 19 августа в цехе одного из пензенских предприятий по улице Аустрина. Там шли монтажные работы емкостного оборудования, одна из частей которого упала на электросварщика. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение